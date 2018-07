Jazzfrühschoppen an der Ju52 Halle

Transall zur Besichtigung geöffnet

KLEIN HEIDORN. Wie in jedem Jahr heißt es wieder Jazz unter der Noratlas, wenn der Freundeskreis Fliegerhorst und die Traditionsgemeinschaft Lufttransport am Sonntag, den 5. August von 11 bis 15 Uhr auf das neu gestaltete Freigelände neben der Ju 52- Halle einlädt. Direkt neben einer Anzahl von Flugzeugen wie der „NORA“, der Transall und den anderen Flugzeugen auf dem Außengelände wird gefeiert. Von 12 bis 14 Uhr wird die Transall geöffnet sein und bietet Fliegerfreunden Einblicke ins Cockpit und in den Laderaum.

Die „Swing Town Jazzmen“ aus Hannover, die letztes Jahr großen Anklang fand, haben sich erneut bereit erklärt unsere Gäste zu unterhalten. Allesamt alte Hasen in der Jazzszene, spielen sie erneut „Swingenden Dixieland“.

Der KCL Luthe hat erneut die Bewirtung bei moderaten Preisen übernommen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung in der Ju52 Halle ist geöffnet und gegen Eintritt zu besichtigen.

Die Veranstalter freuen sich auf ihre Gäste, gute Stimmung und interessante Gespräche in einer besonderen Umgebung.