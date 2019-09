Flohmarkt – ein neues Projekt des Fördervereins Diakonische Altenhilfe

Wunstorf : Barnemarkt |

Immer wieder was Neues lässt sich der rührige Vorstand des Fördervereins einfallen, um Mittel für seine sozialen Ziele im Bereich der Altenhilfe zu akquirieren.

Diesmal soll es ein Flohmarkt unter dem Motto „Von Privat für Privat“ sein.

Auf dem Barnemarkt soll es am 21 September von 8 Uhr – 14 Uhr losgehen.

Aufbau der Stände ist ab 7 Uhr möglich. Die Standgebühr beträgt pro 3m Tisch 5 Euro.

Mitveranstalter sind das Haus Johannes, die Sonnenapotheke an der Barne und die Johannesgemeinde Wunstorf.

Anmeldung wird erbeten unter 05031-69428-0 oder per mail: foerderverein@da-lm.de