Corvinus-Frühstück und Gefängnis

Wunstorf : Corvinuskirche |

Das Corvinus-Frühstücks-Team lädt wieder ein. Am Samstag, 16. Februar 2019 wird Herr Heuer, Pastor der Gefängnis-Seelsorge, über seine Arbeit im Gefängnis berichten. Los geht es um 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet.

Das Corvinus-Frühstück findet im Gemeindehaus der Corvinusgemeinde, Arnswalder Straße in Wunstorf statt.



Auch Straftäter brauchen Seelsorge. Was treibt einen Pastor dazu ins Gefängnis zu gehen, um seelsorgerlich zu arbeiten? Wird die Arbeit überhaupt wertgeschätzt? Wie bewegt sich ein Pastor im Gefängnis? Muss zu den Gesprächen immer auch ein Justizvollzugsbeamter zugegen sein? Diese und andere Fragen will sich Pastor Heuer stellen.



Um das Frühstücksbüffet gut vorbereiten zu können, sind Anmeldungen erforderlich.

Die nimmt Susanne Bannert unter der Rufnummer: 0172 – 81 83 624 oder per E-Mail: subawunstorf@gmx.de entgegen.

Die Kosten betragen für Kinder ab 10 Jahren 3,-- Euro und für Erwachsene 5,-- Euro.

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 14. Februar 2019.