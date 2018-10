Die American Motors Corporation (AMC) war ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der 1954 aus dem Zusammenschluss von Nash Motors und der Hudson Motor Car Co. hervorging. Sitz war in Kenosha in Wisconsin.1970 übernahm die AMC die Firma Kaiser-Jeep (und damit die Marke Jeep).Im Frühjahr 1987 wurde sie selbst von der Chrysler Corporation übernommen.Das hier abgebildete Auto müsste ein AMC Eagle sein.Produktionszeitraum: 1979–1987Klasse: SUVKarosserieversionen: Limousine, Kombi, Kombicoupé, Coupé, CabrioletMotoren: Ottomotoren:2,5–4,2 Liter(68–87 kW)Länge: 4181–4674 mmBreite: 1803–1854 mmHöhe: 1397–1400 mmRadstand: 2470–2775 mmLeergewicht: 1392–1484 kgDer AMC Eagle ist ein Crossover-Fahrzeug der American Motors Corporation und wurde von August 1979 bis Dezember 1987 produziert. Im letzten Jahr wurden unter dem Namen Eagle ausschließlich Kombis gebaut.Der AMC Eagle ist eine Mischung aus Geländewagen und Straßenfahrzeug. Als sogenanntes Crossover-Fahrzeug ist er der Kategorie der SUV (nach heutigem Gebrauch im deutschen Sprachraum) einzuordnen. Die Karosserie stammt im Wesentlichen von einem normalen Straßenfahrzeug, ist jedoch höher gelegt und mit einem Allradantrieb ergänzt. Beim bereits aus Jeep-Modellen der 1970er Jahre bekannten „Quadra Trac“-Antriebskonzept teilt das Verteilergetriebe die Kraft automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse auf.Gebaut wurde er bis Ende 1980 im American-Motors-Werk.Quelle: Wikipedia