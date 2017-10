Zwei Mitglieder beenden eine Ausbildung, sieben starten in eine Ausbildung

Die Inhalte des Lehrganges bestanden aus den Grundlagen der Stabsarbeit und der Beschaffenheit von Einheiten im Katastrophenschutz, Umgang mit Personal und Planspielen. Die Teilnehmer mussten ihr Können in verschiedenen Situationen und verschiedenen Einsatzgebieten unter Beweis stellen.Für sieben weitere Helferinnen und Helfer startete hingegen an der Johanniter-Akademie die berufsbegleitende Ausbildung zum Rettungssanitäter. Bis zum Februar 2018 werden sie an den Wochenenden und in einer Abschlusswoche die Schulbank drücken. Im Februar 2018 erfolgt dann eine Abschlussprüfung. Die Rettungshelferausbildung ist der erste Schritt zur Rettungssanitäterausbildung, es folgen noch Praktika in einem Krankenhaus und auf einer Rettungswache sowie eine Prüfungswoche an der Landesschule der Johanniter in Hannover.Für zwei weitere Helfer ging es an diesem Wochenende kurzfristig in die Nähe von Paris. Die Einsatzanfrage zum Transport einer nicht flugfähigen jungen Patientin von Berlin in die Nähe von Paris erreichte die Wunstorfer Helfer am frühen Freitagvormittag. Nach kurzer Abfrage konnte schnelle eine geeignete Besatzung gefunden werden. Schon am frühen Freitagabend wurde die Patientin in Berlin übernommen und in ihre Heimat transportiert. Nach einer Übernachtung in Frankreich kehrte die Wunstorfer Besatzung dann wieder in den Standort nach Wunstorf zurück.Ebenso waren die Helferinnen und Helfer bei insgesamt drei Eishockeyspielen am Pferdeturm und von Freitag bis Sonntag auf einem Reitturnier in Barsinghausen im Einsatz.Wer gerne mitarbeiten möchte im Ehrenamt bei den Johannitern in Wunstorf, nicht nur im Bereich Rettungs-/Sanitätswesen, ist immer gerne gesehen. In vielen Bereichen ist es möglich sich zu engagieren Technik, Betreuung, Kommunikation, Verpflegung, Schulsanitätsdienst, Jugendarbeit und vieles mehr.