Wunstorfer Johanniter stark gefordert - Diverse Veranstaltungen werden betreut

Aber auch an weiteren Einsätzen im der Region Hannover und Schaumburg waren die Helfer aus Wunstorf am Wochenende beteiligt. Von Freitag bis Sonntag sicherten sie ein Reitturnier in Barsinghausen mit einem Krankenwagen ab oder standen beim Konzert von Völkerball in der Festhalle Stadthagen für den Notfall bereit. Eine größere Veranstaltung in Steinhude wurde mit Bierzeltgarnituren ausgerüstet und am Sonntag begleiteten sie eine Radsternfahrt von Garbsen nach Hannover. Bei allen Einsätzen blieb es zum Glück sehr ruhig und bis auf ein paar Versorgungen hatten die Helferinnen und Helfer nicht viel zu tun.„Eine starke Leistung unserer Helferinnen und Helfer. Dieses spiegelt die große Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen unserer Einheit wieder. Ich kann nur meinen größten Dank für die geleistete Arbeit aussprechen. Der Einsatz beim Kirchentag war einer der größten Einsätze die die Johanniter-Unfall-Hilfe bundesweite bisher zu stemmen hatte. Auch durch die kleine Hilfe unserer Kräfte gesehen an der Größe des Gesamteinsatzes konnte der Einsatz erfolgreich abgearbeitet werden“, erklärt der Einheitsführer Timo Brüning.