Wunstorfer Johanniter aus Köln zurück

Karnevalseinsatz erfolgreich abgeschlossen

Das närrische Treiben hat ein Ende – und damit auch der Einsatz von insgesamt knapp 20 ehrenamtlichen Sanitätern der Johanniter aus dem Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer. Diese rückten am Montagabend und Dienstagnachmittag wieder ein.„Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt freuen sich die Helferinnen und Helfer auf ihre eigenen Betten“, sagt Jonas Tumbrinck, Gruppenführer der Johanniter aus Wunstorf. Denn genächtigt hatten die Ehrenamtlichen auf Feldbetten in einer Turnhalle. Zur Weiberfastnacht stellten die Wunstorfer einen Einsatzleitwagen mit Personal, der direkt dem Einsatzstab unterstellt wurde. Dieser koordinierte die gesamte Arbeit der Unfallhilfsstellen in einem Abschnitt der Kölner Altstadt.Bedingt durch das Wetter hatten sich die Einsatzzahlen zum Vorjahr etwas verringert, trotzdem gab es viel zu tun. Mittendrin die Wunstorfer Sanitäter mit der Unfallhilfsstelle am Heumarkt, die von den Notfallsanitäter Christopher Jonck und Gruppenführer Maik Aumann geleitet wurde.Der einsatzfreie Freitag wurde dann für ausgiebige Stadtbummel und Besichtigungen genutztBereits Samstag stand dann ein Einsatz beim Sanitätsdienst für das Kölschfest in Köln-Zollstock und weitere kleine Dienste auf dem Einsatzplan. Nach einer kurzen Nacht ging weiter mit dem „Schull un Veedelszöch“, bei dem traditionell am Karnevalssonntag über 50 Schulen und mehr als vierzig Stammtische, Nachbarschafts- und Stadtteilvereine und „Großfamilien“ durch die Kölner Innenstadt und das Vringsveedel ziehen. Die Wunstorfer besetzten währenddessen wieder eine Unfallhilfsstelle am Heumarkt. Aus dem Einsatzleitwagen wurden die Einsätze für den gesamten Abschnitt koordiniert, da dieser als Abschnittsleitung fungierte. Sonntagabend fuhren dann die ersten Helferinnen und Helfer wieder nach Wunstorf zurück.Der große Rosenmontagsumzug bildete den Abschluss des Karnevalseinsatzes im Jahr 2019 für die ehrenamtlichen Wunstorfer. Im Einsatzleitwagen wurden die kleinen und größeren Einsätze im Zug oder am Zugweg oder in den angrenzenden Gebäuden für den gesamten Einsatzabschnitt koordiniert. Die restlichen Helferinnen und Helfer bauten wieder die Unfallhilfsstelle am Heumarkt auf.„Sanitätsdienst beim Karneval ist manchmal schon eine Herausforderung“, sagt Timo Brüning. „Aber eine, bei der der Spaß und das Miteinander im Vordergrund stehen. Unsere Helferinnen und Helfer haben alle uns gestellten Aufträge einwandfrei bearbeitet und ausgeführt.“