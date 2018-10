Nachwuchs am Feldkochherd geschult - Leckermacher: Johanniter bilden zwölf Feldköche aus

An die Feldküche, fertig, los! :

Die Verpflegungseinheiten der Johanniter können auch unter widrigen Bedingungen in Windeseile Mahlzeiten für Hunderte Personen zaubern. Wie das optimal gelingt, lernten zwölf angehende Feldköche am vergangenen Wochenende in Wunstorf. Im Auftrag der Johanniter-Akademie Bildungsinstitut Niedersachsen/Bremen schulten die Profis aus dem Ortsverband Wunstorf Steinhuder-Meer Teilnehmende aus diversen Johanniter Ortsverbänden aus Niedersachen, Hessen und Schleswig-Holstein.Nach einem theoretischen Unterrichtsblock, bei dem unter anderem Hygiene, Berufsbekleidung, Qualitätsanforderungen, Warenkunde, Schnitttechniken und Unfallverhütung auf dem Plan standen, erfolgte der Einsatzbefehl an die Teilnehmergruppe: Wählt den Küchenchef, teilt die Posten ein und stellt aus dem vorhandenen Warenkorb ein Drei-Gänge-Menü für 50 geladene Gäste her.„Wir haben für realistische Bedingungen gesorgt und die Teilnehmer kurzfristig zur Bewirtung einer Veranstaltung herausgefordert“, sagt Mitorganisator Timo Brüning, Leiter des Ehrenamtes im Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer.Nur kurz war Zeit zum „Verdauen“, dann nahmen die Teilnehmer die Herausforderung an. Mit großem Ehrgeiz wurden die Aufgaben bewältigt. Alles sollte stimmen: die Dekoration des Raumes, das Eindecken der Plätze und auch die Getränke. Was die Teilnehmer nicht ahnten: Bereits im Vorfeld hatten die Wunstorfer Johanniter Helferinnen und Helfer aus dem Ortsverband zum Testessen eingeladen. Sie alle hatten ebenso einen harten Tag in Schulungen hinter sich gebracht und freuten sich auf das leckere Mahl. Ihrer Kritik sollten sich die Nachwuchsköche stellen.Auf das Kommando des gewählten Küchenchefs gab es dann Champignon- Rahmsuppe mit Croutons und Lauchzwiebeln als Vorspeise. Es folgten als Hauptgang gebackene Geflügelsticks in Panko paniert an Ratatouille und Kartoffel-Tomaten-Gratin. Den Abschluss bildete eine Mandel-Grießcreme an Waldbeerenfruchtsauce mit Obstsalat und dunkler Salty-Caramel-Crumble vom Bitterschokoladenkeks. Die Nachwuchsköche stellten dieses Menü ausschließlich in der Feldküche her. Ausbilder und Küchenmeister Michael Scholz lobte schließlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das ausgezeichnete Essen und verlieh der Wunstorfer Gruppenführerin der Verpflegung Nadine Hoffer und Ausbilder Michele Sciacca stellvertretend für den Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer das Prädikat Leckermacher. Die Leckermacher sind eine eigene Marke der Johanniter. Die Wunstorfer dürfen diese jetzt tragen. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, sagt Ausbilder Michele Sciacca. „Es ist nicht selbstverständlich, dass es allen schmeckt.“ Timo Brüning fügte hinzu:“ Wir sind stolz jetzt offiziell „Johanniter-Leckermacher“ zu sein. Es spiegelt die Qualität der Ausbildung in unserem Verband wieder."Für die Teilnehmer stand dann noch die „Nullstellung“ der Küche auf dem Programm. Feldküche und Material wurden gesäubert und für die nächste Nutzung vorbereitet. Denn Sauberkeit und Hygiene ist das oberste Gebot, auch in der Feldküche. Mit deren Besonderheiten hatte vor dem „Großeinsatz“ der Wunstorfer Gruppenführer Technik und Sicherheit, Michele Sciacca, umfassenden vertraut gemacht und einen Einblick in Gasprüfung und Lecksuche, Brandschutz und Brandbekämpfung gegeben. Darüber hinaus unterwies er die Lehrlinge im fachgerechten Aufbau.Wissen über Warenkunde, Schnitt- und Gartechniken mit Einblicken in die Nährstoff- und Lebensmittelkunde sowie Ablaufplanungen in einer Küche wurden in praktischen Beispielen vermittelt. Darüber hinaus schulte Michael Scholz Mengenberechnung, Einkauf und Beschaffung für größere Gruppen. Ein kleiner Einblick in die Diätetik beendete den Lehrgang. Mit vielen neuen Erfahrungen, einer Rezeptsammlung und Zertifikaten zum bestandenen Feldkochlehrgang reisten die Teilnehmer erschöpft aber zufrieden aus der Auestadt in die Heimatverbände ab. Ganz sicher in der Annahme, das Wissen schon bald in kommenden Einsätzen anwenden zu können.