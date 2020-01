﻿Johanniter haben jetzt 17 neue Sprechfunker

Neuer Digitalfunk gehört zu den Ausbildungsinhalten

Insgesamt 17 Helferinnen und Helfer des Johanniter-Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer und dem OV Deister sind in einem Lehrgang zu Sprechfunkern ausgebildet worden. Besonderes Augenmerk wurde in diesem Lehrgang auf die neue Technik des Digitalfunks gelegt.Der Digitalfunk soll zum einen die Kommunikation und aber auch die Koordinierung mit anderen Organisationen wie der Feuerwehr und der Polizei in der Zukunft erleichtern. Durch das neue digitale Netz können die Rettungskräfte auch über die bisherigen Grenzen hinweg kommunizieren. Der bisherige Analogfunk hatte nur eine beschränkte Reichweite. Auch ist die Sprachqualität mit dem Digitalfunk wesentlich verbessert. Alle Fahrzeuge und die bisherigen Handsprechfunkgeräte wurden schon mit Digitalfunk aufgerüstet bzw. getauscht werden. Die Umstellung auf den reinen Digitalfunk steht für die Helferinnen und Helfer kurz bevor.An zwei Tagen erlernten die Helferinnen den Umgang mit den verschiedenen Funkgeräten und die Grundlagen der Funktechnik im analogen und digitalen Funk. In praktischen Übung konnten die Teilnehmer das in der Theorie erlernte gleich in die Praxis umsetzen.Wer gerne mitarbeiten möchte im Ehrenamt bei den Johannitern in Wunstorf, nicht nur im Bereich Rettungs-/Sanitätswesen, ist immer gerne gesehen. In vielen Bereichen ist es möglich sich zu engagieren Technik, Betreuung, Kommunikation, Verpflegung, Schulsanitätsdienst, Jugendarbeit und vieles mehr.Die Dienstabende der SEG finden immer mittwochs von 18:00 – 21:00 Uhr in der Unterkunft Düendorfer Weg 9 statt. Kontakt ist auch telefonisch unter 0151/16219722 und unter e-mail timo.bruening@johanniter.de möglich.