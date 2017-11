Johanniter bilden Helfer in Katastrophenschutzgrundlagen aus

Auch Teilnehmer aus anderen Verbänden werden geschult

Insgesamt 13 Helferinnen und Helfer des Johanniter-Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer sind in einem Lehrgang mit den Grundlagen des Katastrophenschutzes geschult worden. Dieser beinhaltete die Themen Selbst- und Fremdschutz, Taktische Zeichen, CBNR-Grundlagen, die Katastrophenschutzgesetze. Zu den Teilnehmern gehörten auch ein Helfer vom Ortsverband Deister aus Ronnenberg und eine Helferin und ein Helfer vom Nordhannoverschen OV aus Langenhagen.An insgesamt fünf Schulungstagen erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Theorie und Praxis das Rüstzeug zur Mitarbeit im Katastrophenschutz. Auch ein Blick über den eigenen Bereich gab es mit Gastvorträgen des Ortsverbandes des THW Wunstorf und durch die Reservisten der Bundeswehr. Während es im theoretischen Teil um Gesetze, Rechte und Pflichten aber auch um Führungsabläufe ging, mussten die Helferinnen und Helfer im praktischen Teil auch richtig aktiv werden. Bei der Übung zu den Übermittlungszeichen stoppte da auch ein ordentlicher Regenguss die Ausbildung nicht. Es wurden aber auch der Umgang mit der Trage und Trageübungen, der Aufbau von Strom und Licht geübt oder der Umgang mit der Karte. Bei Stichen und Bunden ging es um den Umgang mit Seilen die vielfach zur Absicherung von Zelten und anderen Gegenständen genutzt werden.Das richtige Verhalten bei Einsätzen mit Gefahrstoffen, so genannten CBRN-Lagen wurde auch geübt. Der Ausdruck CBRN ersetzt dabei die früher verwendete Bezeichnung ABC und meint chemische (C), biologische (B) sowie radiologische (R) und nukleare (N) Gefahren. Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit deren Wirkung und trainierten Schutzmaßnahmen wie das Anlegen der Gasmaske und spezieller Anzüge.Wer gerne mitarbeiten möchte im Ehrenamt bei den Johannitern in Wunstorf, nicht nur im Bereich Rettungs-/Sanitätswesen, ist immer gerne gesehen. In vielen Bereichen ist es möglich sich zu engagieren Technik, Betreuung, Kommunikation, Verpflegung, Schulsanitätsdienst, Jugendarbeit und vieles mehr.Die Dienstabende der SEG finden immer mittwochs von 18:00 – 21:00 Uhr in der Unterkunft Düendorfer Weg 9a statt. Kontakt ist auch telefonisch unter 0151/16219722 und unter e-mail timo.bruening@johanniter.de möglich.Die Jugendgruppen der Johanniter treffen sich immer montags ab 17 Uhr an der Unterkunft. Unterteilt in drei Altersklassen freuen sich die Jugendgruppenleiter auch auf neue Mitglieder. Neben der spielerischen Ausbildung kommen aber auch der Spaß und Freizeitaktivitäten nicht zu kurz wie z.B. Ausflüge und Zeltlager.