Förderverein unterstützt in Corona-Zeiten

Erneut hat der Förderverein Diakonische Altenhilfe seine Kasse geöffnet, um das Haus Johannes in der Barne und das Haus am Bürgerpark bei den Maßnahmen in der Corona Pandemie zu unterstützen. Mit dem Geldbetrag wurden 6 Infrarot-Thermometer zur Messung der Körpertemperatur beschafft und jeweils 3 an die beiden Häuser weiter gereicht!Das Infrarot-Fieberthermometer ermöglicht eine präzise und schnelle Temperaturmessung und ist besonders für die Messung bei Senioren geeignet da sie schnell und kontaktlos erfolgt.Wieder einmal hat der Förderverein einen Beitrag für die Altenheime geleistet. Sollten sie liebe Mitbürger, gerade in diese Zeit, die wertvolle Arbeit in unseren Heimen unterstützen wollen, auch der kleinste Betrag hilft, dann spenden sie auf das Konto „Förderverein Diakonische Altenhilfe e.V.“ bei der Stadtsparkasse Wunstorf IBAN DE94 2515 2490 0041 0813 65.