Erfolgreiche Ausbildung bei den Johannitern

Vier Helfende absolvieren erfolgreich Prüfungen



Vier ehrenamtlich Helfende des Johanniter Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer haben am Wochenende erfolgreich Ausbildungen abgeschlossen.In einem einmonatigen Kurs hat sich Cedric Weerts erfolgreich zum Rettungshelfer fortgebildet. Die Rettungshelferausbildung ist der erste Schritt zur Rettungssanitäterausbildung, es folgen noch Praktika in einem Krankenhaus und auf einer Rettungswache sowie eine Prüfungswoche an der Johanniter-Akademie, Bildungsinstitut Niedersachsen in Hannover.Die weiteren Schritte hat Vicky Wiehe bereits erfolgreich absolviert. Mit ihr haben die Ehrenamtlichen seit dem Wochenende eine neue Rettungssanitäterin mehr in den eigenen Reihen zu Verfügung. Wiehe hat den Abschlusslehrgang zur Rettungssanitäterin an der Johanniter-Akademie, Bildungsinstitut Niedersachsen bestanden. In einem einwöchigen Lehrgang mit abschließender Prüfung musste sie sich beweisen.Die beiden Helfer Christoph Eichler und Pascal Louis bestanden den Lehrgang zum Gruppenführer im Sanitäts- und Betreuungsdienst ebenso am vergangenen Wochenende. Die beiden drückten hierfür mehrere Tage die digitale Schulbank. Im Rahmen eines Präsenzblocks fand dann eine große Abschlussprüfung statt. Hier durften sie dann die erlernte Theorie an diversen Stationen in die Praxis umsetzen.„Wir sind sehr stolz, dass alle Teilnehmenden aus unserem Ortsverband in diesen Lehrgängen bestanden haben. Wir freuen uns sehr und beglückwünschen unsere Helfenden zu diesen tollen Leistungen“, fasst Timo Brüning, Leiter des Ehrenamtes zusammen.Wer mehr über die Arbeit im Ehrenamt der Johanniter erfahren oder selbst bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. aktiv werden möchte, kann sich telefonisch bei Timo Brüning (Tel: 0151/16219722), Fachbereichsleiter Ehrenamt, melden oder einfach mittwochs von 18:15 bis 21:00 Uhr im Düendorfer Weg 9 vorbeischauen!