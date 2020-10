Corona-Hürden gemeistert: L'Osteria kommt nach Wolfsburg

Unternehmer Jan Hausen sieht in der Eröffnung der L’Osteria Wolfsburg ein Mutmacher-Projekt für die ganze Branche. „Eine Investition von rund 1,8 Mio. Euro ist in der jetzigen Phase ein durchaus gewagter Impuls. Wir hoffen, dass unser Engagement auch anderen Mut macht, ihre gastronomischen Aktivitäten und Marken mit Nachdruck und konzeptioneller Feineinstellung noch konsequenter aufzustellen und umzusetzen. Die Gastronomie muss „der Bauch“ eines zu erwartenden Aufschwungs werden“, so Hausen.„Die mittlerweile beachtliche Feineinstellung in der Marketing-Ausrichtung, das gesamte wirtschaftliche Umfeld der Designer Outlets Wolfsburg sowie die große mediale Reichweite versprüht derart viel Selbstbewusstsein, dass sich jeder Unternehmer einfach davon anstecken lassen muss. Wir wollten Mutmacher sein, nehmen die Herausforderung an und sind bereits in großer Vorfreude voller Begeisterung für diesen neuen Standort“.„Die veränderte Situation mit einer Vielzahl neuer Vorkehrungen und Regeln verlangt nicht nur uns ein Höchstmaß an Flexibilität ab. Das Center-Management der Designer Outlets hier in Wolfsburg ist in seiner Funktion als unser Vermieter ein Partner, den wir uns nicht besser hätten wünschen können“, hebt Jan Hausen hervor. „Das hier ist eine Projektumsetzung auf Augenhöhe“, so Hausen.Das ist L’Osteria in Europa· 1999 Eröffnung der ersten L’Osteria in Nürnberg · Gründer Friedemann Findeis & Klaus Rader· 2011 Eröffnung der ersten L’Osteria in Österreich· Aktuell ist L’Osteria an 130 Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Tschechien, Niederlande, Frankreich, Luxemburg vertreten.· Seit 2016 Mirko Silz CEO, seit 2020 Clive Patrick Scheibe COO