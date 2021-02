Anzeige

Winterdienst

An dieser Stelle mal ein dickes Danke an die Jungs vom Winterdienst, die bei dieser Wetterlage jeder Zeit am Werk sind, um die Straßen freizuhalten - raus und rauf den Bock und dafür sorgen, dass wir alle wieder etwas gefahrloser fahren können.





Die Jungs vom Winterdienst



eine wahre Flockenpracht

es rieselt still und leise,

es ist nach Mitternacht

des Winters wunderbare Weise . . .



die Flocken nehmen stetig zu

man sieht’s im Licht der Straßenlampe

die Straße ist bedeckt im nu

es rumort schon an des Bauhofs Rampe . . .



Du erholst Dich grad im Schlaf

im Bauhof sie jetzt auf den Schneepflug steigen,

manch Träumer zählt im Traum das letzte Schaf

während die Jungs sich fit und munter zeigen . . .



sie fahren stetig ihre Runden

um die Straßen frei zu kriegen,

so vergehen halt die Stunden

während wir noch in den Betten liegen . . .



wenn wir dann in der Früh

sicher in die Arbeit kommen,

das Räumen mit viel Müh

hat die Bauhoftruppe übernommen . . .



drum sei ein Danke mal gesagt

für das „Schnee beiseite räumen“,

wenn ihr euch in der Früh schon plagt

während wir zum Teil noch träumen . . .

