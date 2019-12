Weihnachtszeit

Weihnachten - stade Zeitoftmals wird in den letzten Wochen sie genannt,trotzdem kommt ein jeder nur dahergerannt,überall kann man über sie sehr vieles hören,und trotzdem würd sie manchen von uns nur recht stören,ob gesagt, gelesen oder auch geschrieben,wo ist sie denn nur abgeblieben,sie ist für jeden wichtig - auf der ganzen Welt,doch ist es leider nicht sehr gut um sie bestellt,die Menschen rennen, drücken, eilenkaum einer will in Ruhe mehr verweilen,und erkennen, sie hat große Wichtigkeit,die gute alte "Stade Zeit"