Glanz auf dem Vulkan - die neue Showsensation der 20er Jahre

Wolfenbüttel : Lessingtheater |

frivol…. verrucht…. mondän….mit Internationalem Ensemble – Tänzerinnen aus der Kult-Serie Babylon Berlin – preisgekrönten Musikern und Sängern – Artistik-Star von Weltruhm



das Original - präsentiert von Evi Niessner:

GLANZ AUF DEM VULKAN ist eine hoch energetische, exzentrische Musik-Revue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Die Erfinder dieser Show Miss Evi & Mr. Leu - auch bekannt als Evi & das Tier – nehmen Sie mit mit auf eine rasante und ungeheuer vergnügliche Reise in die faszinierende "World of Weimar". Unterstützt werden sie dabei von ihrem fantastischen Berlin-Show-Orchestra THE GLANZ, sowie dem Show-Tanz-Ensemble DIE GL'AMOURESQUE, das bereits in der TV-Kultserie Babylon Berlin tanzte.

Besondere Video-Installationen sowie eine außergewöhnliche Lichtregie verdichten das Bühnen-Geschehen und machen die Show zu einem Gesamtkunstwerk.