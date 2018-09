Herbst an der Goitzsche

Bei schönstem Wetter unternahmen wir einen kurzen Spaziergang an der Goitzsche. Es entsteht einiges Neues am Rande des Goitzschesee. Es wird eine kleine Ferienanlage mit einigen Bungalows gebaut. Durch den trockenem Sommer vertrocknen schon die Blätter am Baum. Trotzdem ist ein Rundgang an der Goitzsche immer wieder erholsam. Das Wetter muß man einfach noch richtig zur Erholung