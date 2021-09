Aufregung verhindert Treppchenplatzierung

Wittenburg : Alpincenter |

Nevio in den „Top Ten“ in Wittenburg

Stolz durfte Nevio Ilias Schulz, Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC, seinen heißersehnten schwarzen Overall endlich tragen. Als einer der drei besten niedersächsischen Kartslalom Fahrer der K2 ist er am Wochenende mit seinen Eltern in Hamburg-Wittenburg zur Norddeutschen ADAC Kartslalom Meisterschaft gereist. Traditionsmäßig bekommen die Fahrer vom Regionalclub Niedersachsen/Sachsen-Anhalt einheitliche Overalls, um als Team erkennbar zu sein. Dort wurde auch mit anderen Karts gefahren als bei den Ortsclub Veranstaltungen. Hier sind es Karts der Marke MS Kart s.r.o., in Wittenburg Mach 1 Slalomkarts. Deswegen wurde der Sonnabend auch gleich noch zu einer fachmännischen Sitzprobe genutzt.Sonntag startete Nevio dann mit 17 anderen Jungen und Mädchen aus sechs ADAC Regionalclubs und jeder hatte natürlich den Wunsch, möglichst weit oben auf dem Podest zu stehen. Mit der zweitschnellsten Zeit in beiden Wertungsläufen hätte es auch für Nevio ein Podestplatz werden können. Aber seine Aufregung machte ihm einen Strich durch die Rechnung und es fielen Pylonen durch minimale Fahrfehler. In der Ergebnisliste war es dann mit Rang neun noch eine gute Platzierung in den „Top Ten“.Am nächsten Wochenende geht es weiter zum Bundesendlauf nach Bad Aibling. Dass Nevio mit den schnellen Zeiten dort richtig ist, hat sich gezeigt. Wenn dann die Nerven etwas ruhiger sind, bleiben hoffentlich auch alle Pylonen auf ihren Plätzen.