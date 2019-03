Wismarer „Heringstage“ mit öffentlichem Heringsbraten

Wismar : Alter Hafen |

Im Frühjahr ziehen Heringsschwärme an die Ostseeküste, um hier zu laichen. Bratfertig ausgenommen, wird derzeit das „Silber des Meeres“ am Alten Hafen direkt vom Kutter verkauft.

Was in früheren Zeiten als ein „Arme-Leute-Essen“ bezeichnet wurde, gilt heutzutage – goldgelb gebraten - als besondere Delikatesse.Am 16. März starten die „17. Heringstage“. Zum Auftakt werden die Heringe auf Karren vom Hafen zum Marktplatz gefahren, wo dann an verschiedenen Ständen das große Heringsbraten beginnt.März 2019, Helmut Kuzina