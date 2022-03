Hansestadt Wismar auf Touristenansturm vorbereitet

Wismar : Stadtzentrum |

Die Tourismusbranche erwartet zu den Osterfeiertagen ein sehr gutes Geschäft und rechnet trotz aller Probleme mit einem Touristenansturm in Mecklenburg-Vorpommern.

Viele wollen verreisen und den Osterurlaub im Ostseeküstenbereich verbringen.Schon jetzt im März seien Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut gebucht, wurde vom Landestourismusverband mitgeteilt.Auch in der Hansestadt Wismar wird – wenn das Wetter so schöne bleibt – mit einem Touristenansturm gerechnet.März 2022, Helmut Kuzina