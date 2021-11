Profi-Boxevent beim Wiesbadener Weihnachtscircus am 11. Dezember

Wiesbaden : Festplatz Gibber Kerb |

Dort wo Circus-Clowns den Kindern Freude bereiten, wo Hochseilartisten Ihr Publikum begeistern und Pferdedressuren in der Manege die Zuschauer verzaubern, dort fliegen am 11. Dezember 2021 die Fäuste. Der Black Wolves Fightclub und die European Sports Promotion laden ein zum Profi-Boxevent unterm Circus-Zelt.

Festplatz Gibber Kerb

Bleichwiesenstraße

65203 Wiesbaden-Biebrich

Einlass 15 Uhr, Beginn 16 Uhr

Kontakt: 01634694136

Boxer, sowie Kampfpaarungen werden in den kommenden Wochen in den einschlägigen Gruppen und Foren bekannt gegeben. Weitere Informationen bei Fatih Altunkaya, Black Wolves Fightclub Tel.: 01634694136.