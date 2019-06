Wiesbaden : Festplatz Gibber Kerb |

Programm zur 110. Gibber Kerb

Die 110. Gibber Kerb findet vom 05.07. bis 08.07.2019 auf den Gibber Bleichwiesen

in Wiesbaden-Biebrich statt. Das Volks-, Trachten- und Heimatfest bietet auch in

diesem Jahr wieder einen attraktiven Vergnügungspark für Groß und Klein an.

Die Fahrgeschäfte „Break Dancer“, „Hip Hop Fly“, „Hopser“ und „Musikexpress“

werden, wie die anderen Fahrgeschäfte, ein Erlebnis für Jung und Alt sein. Insgesamt

werden ca. 70 Geschäfte um das Interesse der Besucher werben.

Am Freitag, den 05.07.2019, beginnt mit „DJ Aqua“ ab 18:00 Uhr der große

Partyabend. Ab 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr rockt dann die Partyband „Wildbach“ das

Gibber Festzelt. Die Band aus Tirol ist weit über die Grenzen Österreichs bekannt.

Nach dem großen Erfolg 2018 auf dem Oktoberfest sind sie wieder zu Gast in

Wiesbaden. „Wildbach“ heizt den Besuchern ordentlich ein – ganz nach ihrem

Motto: „Wir sind Party!“. Eintritt: 12 € im VVK bei Eventim, 14 € an der

Abendkasse incl. eine halbe Maß Bier.

Der Samstag startet um 11:00 Uhr mit dem 48. Generationsübergreifenden

Wiesbadener Seniorenfest. Mitwirkende in diesem Jahr sind Mario Steffen -

Schlagersänger der die Herzen trifft; Arnd Clever – Zauberer und Entertainer!;

Mr.Tomm, the Voice of the Stars – Mr.Tomm singt wie die Besten der Besten;

Georg Leiste – Ein Künstler, der Sie zum Lachen bringt.

Der Eintritt kostet 8 € incl. Mittagessen.

Um 19:00 Uhr ist der Jubiläums-Aufmarsch zur Gibber Kerb mit den

Jubilarvereinen und der großen Musikkapelle Betzigau. Der Zugweg beginnt

an der Turnhalle Biebrich und geht durch die Straßen Biebrichs zum Festplatz

in der Gibb. Im Anschluss bis 24:00 Uhr ist großer Stimmungsabend im Gibber

Festzelt mit der Musikkapelle Betzigau. Um 20:00 Uhr ist der festliche Bieranstich

durch den Geschäftsführer der Firma Huhle, Herrn Günter Huhle.

Anschließend finden die Ehrungen verdienter Mitglieder statt. Der Eintritt ist frei!

Am Sonntag, den 07.07.2019, steht um 10:00 Uhr der Besuch der

Biebricher Seniorenheime Toni-Sender Haus, Katharinenstift

und Herz-Jesu Heim mit einer Abordnung der Gibber Kerbegesellschaft

und dem Blasorchester Hochheim an.

Um 14:00 Uhr ist der große Jubiläums Festzug durch die Straßen von Biebrich

unter dem Motto: „Vereinsleben mit Freud und Spaß – in Biebrich da bewegt

sich was!“ Beim diesjährigen Umzug wirken die Wiesbadener Taunusmusikanten,

die Musikkapelle Betzigau, die AG Biebricher Vereine und Verbände, die Drumband

und Musikkorps Wölfersheim sowie die Mainzer Rittergilde mit. Im Anschluss findet

der musikalische Nachmittag mit den Kapellen und Teilnehmern des Jubiläums-

Festzuges im Festzelt statt.

Ab 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr ist Stimmungs-Abend von den Alpen bis an die

Nordsee im Gibber Festzelt mit der Musikkapelle Betzigau. Der Eintritt ist frei.

Am Montag, den 08.07.2019, beginnt um 10:00 Uhr der traditionelle

Frühschoppen mit Ochs am Spiess. Mit dabei in diesem Jahr ist Stefan Persch als

Conferencier und Moderator; Susan Kent mit Gesang, Parodie und Schauspiel - sie

ist ein echtes Multitalent; Tom Simon Jet mit Classic Rock, Schlager, Oldies und

Party Rock´n Roll - er rockt die Bühnen der Nation; das Kolping Männerballett

„Die Biebricher Waden“ mit dem diesjährigen Motto „Feuerwehr“;

Dustin und Gerd Waree – die Enterainer der Spitzenklasse überzeugen mit

hervorragender Artistik, Akrobatik und Comedy und die Musikkapelle Betzigau mit

zünftiger Blasmusik. Der Eintritt ist frei.

Zwischen 15:00 und 19:00 Uhr ist auf dem Volks-, Trachten und

Heimatfest, das zum 110. mal gefeiert wird, großer Familiennachmittag mit

ermäßigten Preisen auf dem Festplatz.

Ab 17:00 Uhr bis Ende findet der große musikalische Stimmungsabend im Festzelt

der Gibber Kerbegesllschaft statt. Es wird ein zünftiger Bayrischer Abend mit der

Musikkapelle Betzigau unter der Leitung des Dirigenten Tobias Holderied.

Um 22:45 Uhr ist das große Jubiläums-Abschluss-Höhen-Feuerwerk.

An allen Tagen ist freier Eintritt auf dem Festplatz.

Parkplätze in ausreichender Zahl. Bushaltestelle der Linie 39 direkt

am Eingang sowie der Linien 4, 14 – Biebricher Allee /Tannhäuser Strasse.

An allen Tagen bietet ESWE Verkehr ein Veranstaltungsticket für Hin-und

Rückfahrt mit dem Bus an.