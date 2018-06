Wiesbaden : Festplatz Gibber Kerb |

Programm zur 109. Gibber Kerb



Die 109. Gibber Kerb findet vom 29.06. bis 02.07.2018 auf den Gibber Bleichwiesen

in Wiesbaden- Biebrich statt. Das Volks-, Trachten- und Heimatfest bietet auch in diesem Jahr wieder einen attraktiven Vergnügungspark für Groß und Klein an.

Die Fahrgeschäfte „Godzilla“, „Rocket“, „Magic“ und die Achterbahn „Mexico City“ werden, wie die anderen Fahrgeschäfte, ein Erlebnis für Jung und Alt sein. Insgesamt werden ca. 100 Geschäfte um das Interesse der Besucher werben.



Am Freitag, den 29.6.2018, ist um 19:30 Uhr der musikalische Aufmarsch ins Festzelt mit den Himmeltalern. Der Festliche Bieranstich durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden, Herrn Sven Gerich, ist um 20:00 Uhr.

Anschließend finden die Ehrungen verdienter Mitglieder statt.

Um 20:30 Uhr gibt es stimmungsvollen Alpenrock im Gibber Festzelt.

Die Himmeltaler, die ultimative Partyband, steht für bayrisch, aber auch rockig,

fetzige und authentische Musik. Das Geheimrezept der Oktoberfestband

Himmeltaler – Absolute Live Power ! Eintritt frei.



Der Samstag startet um 11:00 Uhr mit dem 47. Wiesbadener Seniorenfest.

Mitwirkende in diesem Jahr sind Frank Lorenz – Comedian, Bauchredner und Zauberkünstler; der Tal Ötzi- ein DJ Ötzi Double; der Kinder- und Jugendzirkus

der evangelischen Kirchengemeinde Wiesbaden-Bierstadt; die Dorfrocker;

durch das bunte Programm führt Marian Andreas Drabosenik.

Der Eintritt kostet 8€ incl. Mittagessen.



Von 20:00 bis 24:00 Uhr findet der große Stimmungsabend im Gibber Festzelt

mit den Brugger Buam statt. Jugendlicher Charme und volkstümliche Musik –

so kennt man die Brugger Buam. Seit nunmehr 10 Jahren überzeugen die sympathischen Bayern mit musikalischer Power ihr Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum. Der Eintritt ist frei!



Am Sonntag, den 01.07.2018, steht um 10:00 Uhr der Besuch der

Biebricher Seniorenheime Toni-Sender Haus, Katharinenstift

und Herz-Jesu Heim mit einer Abordnung der Gibber Kerbegesellschaft

und dem Blasorchester Hochheim an.



Um 14:00 Uhr ist traditionell der große bunte Festzug durch die

Strassen von Biebrich unter dem Motto:

„Gude ihr Leut aus Nah und Fern – hier in Biebrich leb ich gern“

Beim diesjährigen Umzug wirken die Wiesbadener Taunusmusikanten,

die Drumband und Musikkorps Wölfersheim, die AG Biebricher Vereine und Verbände sowie die Mainzer Rittergilde mit. Im Anschluss findet der musikalische Nachmittag mit den Kapellen des Festzuges im Festzelt statt.



Ab 18:00 Uhr ist Stimmungs-Party im Gibber Festzelt mit dem

Lindenfelser Trio. Mit Partyschlagern und bayerischen Stimmungshits

sorgen sie für einen stimmungsvollen Abend. Zu ihrem Repertoire gehören

Volksmusik, Oberkrainer, Wiesenhits, Blasmusik und Stimmungslieder.

Der Eintritt ist frei.





Am Montag, den 02.07.2018, beginnt um 10:00 Uhr der traditionelle

Frühschoppen mit Ochs am Spiess. Mit dabei in diesem Jahr sind die Hessentaler

mit Volxx Hits, Party und Rock; der Stimmungssänger Jeremy D. Frei und

sein Danceteam; Peter Kerscher mit seiner charmanten und rotzfrechen

Partnerin Dolly mit einer Bauchrednershow; Micha Messermann mit seiner

Artistik, Comedy und Jonglage Show und der Sänger und Multiinstrumentalist

Jan Schrödel. Der Eintritt ist frei.



Zwischen 15:00 und 19:00 Uhr ist auf dem Volks-, Trachten und

Heimatfest, das zum 109. mal gefeiert wird, großer

Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen auf dem Festplatz.



Ab 18:00 Uhr findet der musikalische Stimmungsabend im Festzelt

mit den Taunusstürmern statt. Die Taunusstürmer sind mit ihrer Musikband

über die Grenzen von Hessen mit einer Mischung aus Partyhits und Stimmungsmusik bekannt. Bayrische Gaudimusik, Party Hits der 70er, 80er Jahre, Schlager sowie

Rock und Pop, es ist alles vertreten und garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.



Um 22:45 Uhr ist das große Abschluss-Höhen-Feuerwerk.



An allen Tagen ist freier Eintritt auf dem Festplatz.



Parkplätze in ausreichender Zahl. Bushaltestelle der Linie 39 direkt

am Eingang sowie der Linien 4, 14 – Biebricher Allee /Tannhäuser Strasse.

An allen Tagen bietet ESWE Verkehr ein Veranstaltungsticket für Hin-und Rückfahrt

mit dem Bus an.