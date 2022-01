Die historische „Köller´s Bank“ am Lehmbrink Deister steht wieder.

Wennigsen : Deister |

„Köllers`s Bank“ steht im Deister in der Wennigser-Argestorfer-Genossenschaftsforst

Wo der Mittelweg vom Parkplatz Argestorf auf den Lehmbrink trifft, gibt es seit den 1950- ziger Jahren den historischen Wegepunkt „Köller`s Bank“.konnte die neue Bank wieder für eine Ruhepause freigegeben werden, bevor der Anstieg zum oberen Lehmbrink beginnt.Diese Bank erinnert an den bekannten Wennigser ZahnarztGeorg Köller ließ Anfang der 1950-ziger Jahre diese Bank für die Wanderer auf dem Lehmbrink errichten. Köller selbst traf man fast täglich in der Mittagszeit mit seinem Hund auf dieser Bank, hier schöpfte er Kraft im Deister für seine zahnärztliche Tätigkeit.(genannt Schorse) hatte zunächst seine Praxis im Haus Heitmüller – Argestorfer Straße / Hauptstraße. Später baute er seine Praxis in der Argestorfer Straße, gegenüber der Grundschule Wennigsen.Dr. Rainer Schmidt (Zahnarzt), Enkel von Georg Köller, hat die Kosten für die Reparaturanfertigungen übernommen.Die Reparaturarbeiten haben Peter Felsen (Argestorf) und Winfried Gehrke (Deister-Winni) durchgeführt.Mittleiweile ist „Köller`s Bank“ auch als Wegepunkt auf dem Lehmbrink für den Fernwanderweg Kansteinweg bekannt. Der Kansteinwanderweg führt von Hannover über Wennigsen und dem Deister durch Berge des Weser-Berglandes nach Alfeld und ist ca. 83 Kilometer lang.Der Lehmbrink ist auch Teil desa, von Wennigsen (Ortsteil Waldkater) über den Deisterkamm nach Springe. Ein völkerverbindender Weg, auf dem drei Holzskulpturen sehen. Einen Zwischenstopp kann man nun wieder auf „Köller´s Bank“ einlegen.Die Skulpturen des Kontinentalwegs wurden von zwei Künstlern aus Burkina Faso 2015 gefertigt und befinden sich zwischen Wennigsen und Springe an markanten Wegpunkten. Der Feuervogel auf dem Deisterkamm bei „Wöltje Buche“ ist die am schönsten gestaltete Holzarbeit. In Wennigsen steht das Doppelte Gesicht, oder auch die Kulturträger genannt. Am Deisterrand von Springe befindet sich die Hahnenmaske.Wenn man die Ideen der Künstler folgt, führt der Weg nach Afrika über den Deister und der Lehmbrink mit Köllers-Bank ist ein Teil des Weges.Winfried Gehrke Wennigsen Dezember 2021