Welbsleben: Dorfstübchen präsentiert Backbroschüre

Welbsleben : Dorfstübchen |

Mindestens 22 Frauen aus Welbsleben haben ungeduldig den vergangenen Dienstagnachmittag erwartet. Im Dorfstübchen wurde die druckfrische Broschüre Welbslebener Lieblingsbackrezepte vorgestellt. Eine Idee, die ursprünglich von Vorstandsmitglied Barbara Held eingebracht und letztendlich auch umgesetzt wurde.

Unerwartet großes Interesse, bereits 3. Auflage im Druck



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Die Vorstandsmitglieder Roswitha Huber, Barbara Held und Renate Fischer sprachen während der längeren Corona-Pause gezielt ältere Leute in Welbsleben auf diese Idee an und fragten nach dem persönlichen Lieblingsrezept. Groß war die Überraschung, dass in kürzester Zeit 22 tolle Kuchenrezepte zusammenkamen. Barbara Held redigierte und gestaltete das alles und letztendlich gelangte die Vorlage in die "Hofdruckerei" des Vereins Welbslebenleben e.V , also dorthin, wo auch die Monatsprogramme gedruckt werden.Am Dienstag, 22.3.2022 war nun der Anlass, diese Broschüre offiziell vorzustellen und auch auszuhändigen. Auf Grund der Vorbestellungen wurde klar, dass sofort eine zweite Auflage bestellt werden musste. Der Preis beträgt 6 € . Doppelte Freude für die Autorinnen: Herr Haiasch vom Regionalfernsehen PunktUm nahm sich trotz gedrängtem Terminkalender die Zeit, kurz ins Dorfstübchen zu schauen.Nun ist eine Woche seit der Präsentation vergangen, auch die zweite Auflage ist vergriffen. Weitere 50 Exemplare sind im Druck und werden im Laufe der kommenden Woche im Dorfstübchen Welbsleben, am Bach 14 (beim Ärztehaus) zu den Öffnungszeiten (s. Monatsprogramme) erfügbar sein.