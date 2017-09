Super Stimmung beim 13. Wasserwerklauf Elze-Wedemark

Zum Teil ja. Auf der 10-km-Strecke bewegen sich die Teilnehmer knapp 5 % auf dem Gelände des Wasserwerks Elze-Berkhof auf einem U-förmigen Parcours. Der Rest führt durch Feld, Wald und Wiese sowie auf Straßen und Feldwegen. Organisiert wird das Ganze von Bettina Kahmann und Christiane und Bardeck von „Fitness und Entspannung“ in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Blau-Gelb Elze. Eine weitere Besonderheit bei diesem Lauf in der Wedemark sind die Startgebühren. Es gibt einfach keine. Starter beim Kinderlauf, auf der 5 km, 10 km und 21 km Strecke laufen zum Nulltarif.Möglich wird so eine Veranstaltung erst durch den Titelsponsor „Wasserwerk“ Elze-Berkhof, fleißige Helfer, dem Organisationsduo und dem BG Elze. Lohn haben die aktiven Nichtläufer am Sonntag, 10. September 2017 aber doch erhalten: Super Laufwetter, blauer Himmel und viele zufriedene Gesichter der Ausdauersportler.Liste der ersten Plätze und Finisherzahlen werden nach Herausgabe des Veranstalters veröffentlicht.Wasserwerklauf Elze 2017 - Start 5-Kilometer-Lauf