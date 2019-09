In Klagenfurt (Österreich) geboren, starb der große Künstler im Dezember 2014 in der Schweiz im 81.Lebensjahr - nur kurze Zeit nach seinem letzten Konzert....Das Foto mit dem Gläschen Sekt in der Hand durfte ich schon 2006 von Udo Jürgens aufnehmen.Auf dem gewaltigen Wiener Zentralfriedhof befindet sich sein Grab.Fotos: Hans-Friedrich Kubat.