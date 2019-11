VfL Uetze e.V. Sparte Gesundheitssport Spartenleitung in anderen Händen

Volker Paga, 1. Vorsitzender des VfL Uetze, würdigte in seiner Laudatio das Engagement von H.-Dieter Beinsen und die erzielten Erfolge in all den vergangenen Jahren. V. Paga nannte dabei insbesondere die sehr erfolgreiche Entwicklung der Sparte, die, so H.-D. Beinsen, ohne die zuverlässige Unterstützung seiner Lebensgefährtin Ingelore Plate und ohne das Gemeinschaftsgefühl, den Zusammenhalt, dem bei allen Aktivitäten immer gezeigten hohen Maß an Hilfsbereitschaft der Spartenmitglieder nicht möglich gewesen wäre. Mit dem gemeinsamen Frühstück und dem Auftritt der weitbekannten „Marietta von Uetze“ - der von einem fast nicht enden wollenden Lachen begleitet wurde -, kam die Versammlung zu einem fröhlichen, guten Abschluss. Nun heißt es für die Sparte: Ein erfolgreiches glückliches Voran für Anja Dreyer.