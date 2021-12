Uetzer Bundesligateam holt gegen Fahrdorf zwei wichtige Punkte

Am 28.11. konnte das Bundesligateam des Schützenvereins Uetze in der Walther Arena in Berlin durch einen 3:2-Sieg gegen die Sportschützen Fahrdorf zwei wichtige Mannschaftspunkte holen. Im Match am 28.11. gegen den Tabellenzweiten aus Hannover musste sich das Team dagegen erwartungsgemäß geschlagen geben. Insbesondere Marieke Lehmann lieferte wieder zwei starke Leistungen ab und bewies damit einmal mehr ihre Zweikampfstärke.

Im Wettkampf gegen die Sportschützen aus Fahrdorf konnten sich die Schwedin Vendela Sörensson (Position 1) und Neuzugang Marieke Lehmann (Position 4) in der ersten Hälfte ihrer Matches schnell einen klaren Vorsprung erarbeiten, den sie dann kontinuierlich weiter ausbauten. Am Ende schossen beide mit respektablen 374 Ringen und einem deutlichen zweistelligen Vorsprung aus. Auf Position 5 konnte auch Marit Albrecht von Serie zu Serie einen leichten Vorsprung aufbauen und schließlich mit 363 Ringen den dritten Punkt nach Uetze holen. Damit gingen dann auch die 2 Mannschaftspunkte in das Fuhsedorf.Ungünstiger lief es für die an Position 3 schießende Isabel Kausch, deren Gegner nach einer unerwartet starken Auftaktserie von 99 Ringen gleich 9 Ringe Vorsprung hatte, die er bis zum Schluss halten konnte. Und Wolfgang Geppert konnte auf der Position 2 auf Grund von starken Schulterproblemen mit einem Ergebnis von 359 Ringen sein gewohntes Leistungsniveau leider nicht annähernd abrufen.Am zweiten Tag mussten die Uetzer dann gegen den Tabellenzweiten aus Hannover an die Linie. Hier waren die Karten von vornherein einseitig verteilt. Trotz starker Einzelergebnisse konnten die Uetzer hier kein Duell für sich entscheiden. Marieke Lehmann (Pos. 3, 369 Ringe) und Christian Kenklies (Pos. 5, 359 Ringe) hielten ihre Paarungen zwar lange Zeit offen, aber auch sie mussten sich am Ende knapp geschlagen geben. Auf den übrigen Positionen hatten die Uetzer dagegen keine Chancen, da alle drei Gegner hier herausragende Ergebnisse mit über 380 Ringen schossen.Unterstützung bekam das Team aus dem Fuhsedorf an beiden Tagen wie gewohnt durch seine kleine aber feine Fangruppe, die diesmal krankheitsgeschwächt und Corona-bedingt nur mit Trommeln und ohne Tröten anfeuerte. Dass dabei aber voller Einsatz gezeigt wurde, bewiesen die Blasen in den Händen.„Der Sieg gegen Fahrdorf war sehr wichtig, um uns eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. In dieser Saison fehlen uns einfach auch zu viele Einzelpunkte, da wir große Probleme mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben. Diesmal z.B. der Ausfall von Wolfgang Geppert, der schon die gesamte Saison mit Schulterproblemen kämpft, und Katharina Hempel. Sehr erfreulich ist daher, dass Marieke Lehmann an ihrem 2. Ligawochenende direkt an ihr starkes Debut anknüpfen konnte. Sie ist leistungsmäßig und menschlich ein echter Gewinn für das Team. Insgesamt bin ich weiter zuversichtlich, dass wir am Ende die nötigen Punkte haben werden,“ stellt Mannschaftsführer Donald Albrecht fest.Am dritten Advent tritt das Uetzer Team zu Hause in der Großsporthalle Uetze am 11.12. um 18:00h gegen den PSV Olympia Berlin und am 12.12. um 13:00h gegen die Sportschützen Raesfeld an. Die Veranstaltung findet unter 2G-plus-Regeln statt. Besucher müssen neben einem Impfzertifikat also auch einen negativen Test nachweisen. Der Eintritt ist frei.