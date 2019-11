Uetzer Bundesligaschützen sichern sich mit Sieg noch eine Chance zum Klassenerhalt

Mit einem 3:2 Sieg gegen den Brühler SC konnten sich die Uetzer Bundesligaschützen am Wochenende in Aurich noch eine Chance zum Klassenerhalt wahren. Gegen den SV Falke Dasbach mussten sich die Uetzer dagegen mit 0:5 geschlagen geben, und bleiben so zur Halbzeit weiter im unteren Drittel der Tabelle.

In der Begegnung gegen den Brühler SC am Sonnabend standen die Sportler unter einer starken Anspannung, da für beide Teams ein Sieg unbedingt erforderlich war, um sich noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu sichern. Auf den Positionen 2, 4 und 5 kamen die Uetzer damit besser klar und konnten von Anfang an die Führung übernehmen, die sie kontinuierlich ausbauten. Wolfgang Geppert, Sarah Oehns und Isabel Kausch konnten ihre Duelle so mit klarem Vorsprung gewinnen. Und auf den Positionen 1 und 3 konnten Ole-Harald Aas und Katharina Hempel ihren anfänglichen Rückstand nach der dritten Serie ebenfalls wieder ausgleichen. Aas musste sich dann nach einer Schlusserie von 93 zu 94 Ringen aber bei einem Endstand von 373:374 geschlagen geben. Und Katharina Hempel hatte in ihrer Schlussserie mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und verlor so ihren Punkt am Ende unglücklich mit 360:363.In der Sonntagspartie gegen den SV Falke Dasbach trafen die Uetzer dann auf ein Team, das in diesem Jahr eine sehr starke Leistungssteigerung gezeigt hat. Auch gegen Uetze schossen die Dasbacher wieder stark. Auf den Positionen 1 und 4 waren Ole-Harald Aas (372:381) und Katharina Hempel (368:379) trotz guter Leistungen so von vornherein chancenlos. Auf den übrigen Positionen war es dagegen lange offen. Nachdem aber alle drei Uetzer jeweils ein unglückliche Serie von unter 90 Ringen geschossen hatten, ließen ihre Gegner nichts mehr anbrennen. Wolfgang Geppert schaffte es auf Position 2 mit zwei starken 95er Schlussserien zwar noch ins Stechen, musste den Punkt aber dann mit 8:10 noch abgeben, so dass es am Ende 0:5 gegen Uetze stand.In Aurich hatten die Uetzer ihre Stammschützin Marit Albrecht nicht eingesetzt, da diese seit der Deutschen Meisterschaft an einer Technikumstellung arbeitet, und das noch nicht sicher in Wettkämpfen umsetzen kann.Trainer Donald Albrecht resümiert: "Der Sieg gegen Brühl war für uns sehr wichtig, um uns noch die Chance zum Klassenerhalt zu wahren, auch wenn es nicht einfach wird. Die Bundesliga gilt international nicht umsonst als härteste Liga. Dieses Wochenende hat wieder gezeigt, dass wir auf Augenhöhe mit vielen Mannschaften dabei sind, selbst wenn das 0:5 gegen Dasbach auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wir müssen nun dringend die Ausreißerserien nach unten in den Griff bekommen, um das auch in Siege umzusetzen."Als nächstes steht für die Uetzer der Heimwettkampf am 16.11. in der Großsporthalle am Schulzentrum an. Dann geht es um 18:00 Uhr gegen den SV Kriftel, eines der beiden stärksten Teams in der Liga. Dort werden die Uetzer mit ihrer Stammbesetzung Vendela Sörensson, Wolfgang Geppert, Sarah Oehns, Katharina Hempel und Marit Albrecht antreten.Bereits am Nachmittag schießen dort dann um 15:00 Uhr Wathlingen gegen Berlin und um 16:30 Uhr Bassum gegen Dasbach, beides Begegnungen, die spannend werden dürften, da alle vier Teams noch auf einen möglichen Einzug ins Finale spekulieren. Insofern hoffen die Uetzer auf zahlreiche Schlachtenbummler, die die Teams anfeuern.