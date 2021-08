Erfolgreiche Landesmeisterschaften der Uetzer Luftdruckschützinnen und -schützen

Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Hannover, die für die meisten Athleten der erste offizielle Wettkampf nach der langen Corona-Pause war, konnten die Uetzer Sportschützinnen und -schützen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr überzeugen und haben viele gute Platzierungen erreicht. Insgesamt konnten sie in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Standard-Luftpistole und Luftpistole Mehrkampf 11 Erste, 8 Zweite und 7 Dritte Plätze in den Einzel- und Mannschaftswertungen erreichen. Wenn man bedenkt, dass durch die besondere Corona-Situation noch nicht wieder alle Disziplinen für alle Altersklassen angeboten werden konnten, waren das jetzt schon sehr erfolgreiche Meisterschaften. Vor allem in den Luftpistolendisziplinen konnten sich die Uetzer erneut behaupten und ihre starke Position im NSSV bestätigen.

Das stärkste Ergebnis erzielte dabei Emily-Sue Paul mit 373 Ringen in der Disziplin Luftpistole Juniorinnen II, die damit ihre Vereinskameradin Marieke Lehmann, die ebenfalls mit starken 370 Ringen ausschoss, auf den zweiten Rang verwies.Insgesamt haben folgende Sportlerinnen und Sportler eine Goldmedaille im Einzel gewonnen:Marit Albrecht (Luftpistole Damen I)Nina Lüders (Luftpistole Juniorinnen I)Emily-Sue Paul (Luftpistole Juniorinnen II)Phoebe Behre (Luftpistole Jugend)Fiona Melina Wichmann-Kühle (Luftpistole Schüler)Katharina Jakob (Luftpistole Mehrkampf Schülerinnen)Niels Frederik Lehmann (Luftpistole Mehrkampf Jugend)Torge Ahlers (Standard-Luftpistole Jugend)Zudem wurden folgende Uetzer Teams Mannschaftsmeister:Phoebe Behre, Franziska Thürmer, Phillip Liebrecht (Luftpistole Jugend)Fiona Melina Wichmann-Kühle, Katharina Jakob, Nika Khalfine (Luftpistole Schüler)Vanessa Seeger, Marieke Lehmann, Sarah Tauermann (Luftpistole Juniorinnen)Hervorzuheben bleibt auch der dritte Platz der Luftgewehrmannschaft der Damen. Hier konnten Tabea Marquardt, Anna Riechelmann und Sandra Kronshage einen Platz auf dem Treppchen holen und sich mit ihren sehr guten Ergebnissen teilweise gegen etablierte Bundesligaschützinnen sowie Teilnehmerinnen von internationalen Meisterschaften behaupten. Dieses Ergebnis brachte seit langem wieder eine Medaille für unsere Luftgewehrschützinnen.Dank dieser guten Ergebnisse wird der Schützenverein Uetze in diesem Jahr wieder stark auf den Deutschen Meisterschaften vertreten sein und hat auch dort mehrere realistische Chancen, im Kampf um die Medaillen mit einzugreifen Wir gratulieren allen unseren Schützinnen und Schützen zu den sehr guten Platzierungen und wünschen ihnen bei den Deutschen Meisterschaften viel Glück an der Linie.