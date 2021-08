Eilenriederennen 2021 begeistert nach Corona-Zwangspause Läufer aus nah und fern

Vor dem geschlossenem Freizeitheim wurden unter Pavillons nach einem ausgeklügeltem System im 10-Minuten-Takt an verschiedenen Schaltern Startnummern und Zeitmesschips ausgegeben. Ebenso wurden hier die Impf-/Genesungsnachweise oder negative Testergebnisse kontrolliert. Das Starterfeld wurde im Bereich der Startlinie entzerrt, indem Markierungen für den Abstand auf dem Asphalt gezeichnet waren. Organisator Augath schickte dann mit zeitlichem Abstand die Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Erst die 10-km-Teilnehmer, dann die vom Halbmarathon, zum Schluss die 5-km-Läufer.Vom Wetter ließen sich dann doch von den 386 Meldern 51 Freizeitathleten vom Start abschrecken. Das Ziel erreichten auf den drei Distanzen 335 Aktive.Sieger auf denwurde Tim Schwippel mit 01:09:07 h, die Siegerin Katharina Schnell brauchte 01:36:35 h.Aufkam Lisa Huwatscheck mit 40:06 min als erste Frau im Ziel an, bei den Männern Andreas Solter mit 33:20 min.Fürbrauchte Christian Schlamelcher für den Sieg 16:22 min, Christin Nitschke 19:01 min.Neben so vielen Siegern auf dem Rennparcours gebührt die Anerkennung und der Dank natürlich auch dem Organisator und der Mannschaft in ihrem Tun gegen die Coronafolgen. Vielen Dank und bis zum nächsten „Rennen“.