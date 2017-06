warum drehst du dich verkehrt?

Die ökologisch-demokratischen Partei (ÖDP) Niedersachsen lädt am 8.6. 2017 zu folgendem Vortrag ein: „Liebe Wirtschaftswelt – warum drehst du dich verkehrt?“ Referent ist mit Stephan Heider ein ehemaliger Wunstorfer. Heider, der in Braunschweig und Mannheim u.a. Betriebswirtschaftslehre und Organisationswissenschaften studiert hat, seitdem im sozialen wie im privatwirtschaftlichen Bereich tätig war und nun dem Kreisverband der ÖDP in Freiburg als Kreisvorsitzender vorsteht, geht dabei der Frage nach, warum sich Organisationen(und somit auch Staaten) anscheinend trotz besseren Wissens für das „objektiv“ Falsche entscheiden. Mit Sorge wird zudem die zunehmende Ökonomisierung der Gesellschaft gesehen, die das neue Leitbild der politischen Eliten des 21. Jahrhunderts zu sein scheint. Heider möchte diese Entwicklung kritisch hinterfragen und wirtschaftspolitische Lösungsansätze der ÖDP aufzeigen, die im Anschluss gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der niedersächsischen ÖDP zur Bundestagswahl 2017 , Iko Schneider, diskutiert werden können.Wer Lust hat, sich bereits im Vorfeld über die ÖDP zu informieren, ist zu den ÖDP-Infoständen in der Wunstorfer Fußgängerzone am 2. und 8. Juni 2017 jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr, ebenfalls herzlich eingeladen.