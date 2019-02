Anzeige

fastfood theater im Jazzclub in Augsburg

Gestern hatte ich mit meiner Schwester einen schönen Abend im Jazzclub in Augsburg verbracht.

Da ich dort zum ersten mal war, fanden wir gerade bis zum Beginn der Vorstellung in den Jazzclub. Wir hatten den Fußweg von 700 m von der Parkgarage bis in den Jazzclub einfach nicht einkalkuliert. Egal, wir kamen gerade an, als die Vorstellung begann.

Der Jazzclub befindet sich mitten in Augsburg in einem Keller. Ideal für einen Jazzclub.

Die Vorstellung war mit 60 Leuten ausverkauft und mehr Leute hätten auch nicht reingepasst. Das Personal war sehr schnell und man hatte es während der Aufführung nicht mal bemerkt.

Die beiden Schauspieler konnten blitz schnell auf Zuruf ihre Stimmung verändern. Mal davon abgesehen, das nie im voraus gesagt werden konnte, wie das Stück aus ging. Nicht zu glauben, das das im voraus nicht geprobt worden ist. Habe bei jedem Stück mitgefiebert auf das Ende. Die beiden Schauspieler waren sehr sympathisch. Besonders die junge Dame konnte mich mit ihrem Schauspielerischen Talent voll überzeugen. Ein wirklich unterhaltsamer Abend. Wir kommen gerne wieder.

