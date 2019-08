Neues Zuhause für kenianische Waisenkinder: Ambatana e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Tüßling : Ambatana e.V. |

Der Verein Ambatana e.V. hat gemeinsam mit seiner kenianischen Partnerorganisation YISOG ein großes Ziel: den Aufbau des „Haus der Gemeinschaft“ in Kenia. Dieses soll Waisenkindern und insbesondere Mädchen, die von der Beschneidung oder einer frühen Zwangsheirat bedroht sind, ein neues sicheres Zuhause bieten. Für sein bemerkenswertes Engagement für Waisenkinder in Kenia erhielt der Verein eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Ambatana bedeutet in der Sprache Swahili „Zusammenhalt“. Getreu dieses Mottos setzt sich der Verein Ambatana e.V. seit 2014 für benachteiligte Kinder in Kenia ein. Der Verein widmet sich zum Beispiel der Sicherung der Grundversorgung. Dabei geht es vor allem um Nahrungsmittel, Kleidung und die medizinische Versorgung. Außerdem wird der Zugang zu Bildung gefördert, indem unter anderem Schulgebühren, Kosten für Schuluniformen und -materialien übernommen werden. Zurzeit ist das große Ziel der Bau des „Haus der Gemeinschaft“. Dieses soll ein neues Zuhause für Waisenkinder werden. Besonderes Augenmerk legt der Verein hier auf Mädchen, die von Beschneidung oder einer Zwangsheirat bedroht sind. Die kenianische Organisation YISOG ist ein wichtiger Partner für den Ambatana Verein. Mitglieder der Partnerorganisation sprechen die Landes- und Stammessprachen und wissen durch Kontakte und Erfahrungen, wo Unterstützung benötigt wird. So kann Hilfe für benachteiligte und gefährdete Kinder gewährleistet werden.„Durch den Klimawandel und Landraub schwindet die traditionelle Lebensgrundlage vieler Kenianer: die Viehwirtschaft. Armen Familien bleibt deswegen oft nichts anderes übrig, als ihre Töchter zugunsten einer Mitgift zu verheiraten. Diese Bräute sind meist sehr jung und haben keine Möglichkeit auf den Prozess einzuwirken. Unser Haus der Gemeinschaft soll neben der Unterstützung anderer Waisenkinder eine Anlaufstelle für diese Mädchen werden.“ erklärt Verena Donislreiter, Vorsitzende des Ambatana Vereins. Mit der finanziellen Förderung werden die Fertigstellung und die kinderfreundliche Gestaltung des Hauses unterstützt.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Ambatana e.V und der Partnerorganisation YISOG. „Unsere Spende hilft Waisenkindern und zwangsverheirateten Kindern in Kenia. Sie erhalten mit dem Haus der Gemeinschaft eine Anlaufstelle für ihre Probleme sowie ein sicheres Zuhause.“ sagte Oliver Zahn, Botschafter der Town & Country Stiftungüber das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de_________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com