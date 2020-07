Meet & Greet mit Markus Böhm

Seine Fans haben ihm entweder per E-Mail oder WhatsApp geschrieben oder ihn direkt kontaktiert. Für jeden einzelnen Fan nahm er sich Zeit und teilten ihnen zunächst mit, dass er sich etwas überlegt und sich zurückmeldet.Nach einigen Wochen der Überlegung entschied er sich für regelmäßige Meet & Greets mit seinen Fans. Nachdem er die freudige Nachricht allen mitteilte, waren seine Fans ausser Rand und Band. Sie freuten sich so sehr das unzählige Terminanfragen auf Markus und sein Team einprasselten.Nach den ersten Treffen mit tollen Gesprächen, gemeinsamen Fotos und Autogrammen, hatte Markus eine kleine Überraschung für seine Fans dabei – ein persönlich ausgewähltes Fanpaket. Einige Fans haben Markus Böhm wunderschöne Geschenke gemacht, worüber er sich sehr gefreut hat. Um mit es mit seinen Worten zu sagen: „Fanliebe ist doch echt was Tolles!“.Er und sein Team werden auch in Zukunft den engen Kontakt zu seinen Fans aufrecht halten und mit Liebe und Verständnis wichtige Themen unterstützen.