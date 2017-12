Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen

Mutmaßlicher Doppelmörder in Surberg, Kreis Traunstein festgenommen.

Traunstein : Mutmaßlicher Doppelmörder von Gelsenkirchen in Traunstein gefast



Der Mutmaßliche Doppelmörder der in einem Gelsenkirchener asiatischen Massagesalon in der Kirchstraße in Gelsenkirchener zwei Frauen im Alter von 46 und 56 Jahre getötet haben soll wurde am 29. November 2017 in Surburg, Kreis Traunstein am 29. November 2017 , gegen 17:00 Uhr festgenommen.

Die anschließende Überprüfung ergab, dass es sich zweifelsfrei um den gesuchten Tatverdächtigen handelte.

Ein Zeugenhinweis, der bei der örtlichen Polizei in Bayern eingegangen war, brachte die Beamten auf die Spur, des 39-jährigen chinesische Staatsbürger Peng Lin.Der 39-Jährige hatte in einem Lokal nach Arbeit gefragt. Ein Zeuge erkannte ihn, aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung, die er zuvor im Internet gelesen hatte und alarmierte die Traunsteiner Polizei, die den Flüchtigen letztendlich noch in dem Lokal widerstandslos festnehmen konnte.In Absprache mit den örtlich zuständigen Strafverfolgungsbehörde im Kreis Traunstein und der Staatsanwaltschaft Essen wird der Mann im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss daran nach Nordrhein-Westfalen überstellt.