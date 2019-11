Click2life Ministry | Our mission – freedom for every nation

Wir sind ein zurüstender und sendender Dienst, bestrebt den Herzschlag und das Feuer Gottes an andere weiterzugeben, so dass jeder mutig für Jesus leben und Nationen verändern kann. Wir sehnen uns danach, eine freie Welt zu erleben, in der Gottes Gegenwart und Freude im alltäglichen Leben sichtbar wird.Im Zentrum steht die „Nachfolge Jesu“. Die Liebe Jesu kann man erfahren. Sie ist nicht nur ein Wort. Sie wird erlebbar durch Menschen, die sich aufmachen, im Namen Jesu wieder anderen Menschen zu dienen.Ein Leben mit Gott ist nicht Religion, Tradition oder Rituale. Es geht um eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer. Diese Beziehung verändert dein Leben. In der Bibel wird häufig davon berichtet, wie Gott auf wundersame Weise in das Leben von Menschen eingegriffen hat.Hier kannst du den Glauben entdecken und Gott persönlich kennenlernen …