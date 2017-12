Kältehilfe - eure Mithilfe ist gefragt!

Was kann ich tun?Wer einen Obdachlosen abends im Freien schlafen sieht, sollte die Person ansprechen. Ist die Person nicht ansprechbar, sofort 112 anrufen!!!Wenn die Person ansprechbar ist und du unsere WhatsApp Nummer in deinem Smartphone gespeichert hast, sende uns aus WhatsApp heraus den aktuellen Standort des Obdachlosen und eine kurze Info zur Situation.Wir informieren das "Kälte-Buss Team", die sich dann um die Person kümmern. Der Kälte-Buss ( noch nicht in allen, aber bereits in vielen Städten unterwegs ) fährt alle bekannten Schlafplätze ab beziehungsweise die von der Bevölkerung gemeldeten und schaut, ob die Menschen gut versorgt sind, bietet Decken und Heißgetränke an". Zudem bieten die Mitarbeiter an, die Menschen zu einer der Notunterkünfte zu bringen.Gott segne Euch