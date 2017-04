Gott in dir ist eine Kraft, die dich zum Sieger macht! #erlebeGott

Wenn die Bibel darüber spricht, dass das Alte vergangen ist, spricht sie gleichzeitig darüber, dass das ein Werk Gottes ist. Wenn die Bibel uns zuruft, dass alles neu geworden ist, dann ruft sie uns gleichzeitig zu: Aber das nur durch Gott!Gott will, dass du in einem neuen Leben lebst und Gott will, dass du ein Zeuge dieses neuen Lebens bist. Gott will mit anderen Worten, dass du die Welt überwindest, um in und für den Herrn JESUS zu leben.Wie kannst du diesen Sieg erhalten und in diesem Siegesleben leben?1.Johannes 5,4... und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.Der Herr JESUS segne dich!