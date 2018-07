„Und diese Liebe besteht darin, dass wir in Übereinstimmung mit und geführt von seinen Geboten, seinen Befehlen, Verordnungen, Grundsätzen und Lehren leben und wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr fortfahrt, in Liebe zu wandeln – von dieser geleitet und ihr folgend.“2. Johannes 1,6#erlebeGott – was ER für dich vorgesehen hat!#AndreasKeiper