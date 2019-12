Ein Leben mit Gott ist nicht Religion, Tradition oder Rituale ... | Family and Friends Church

Missionarische Begegnung lädt ein zum Dialog auf Augenhöhe. So sind wir zusammen mit Menschen unterwegs, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat, Leben zu erfahren, Glauben zu entdecken und um Gott persönlich kennenzulernen …Ein Leben mit Gott ist nicht Religion, Tradition oder Rituale. Es geht um eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer. Diese Beziehung verändert dein Leben. In der Bibel wird häufig davon berichtet, wie Gott auf wundersame Weise in das Leben von Menschen eingegriffen hat ... https://www.familyandfriends.church



#FamilyAndFriendsChurch