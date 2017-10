Weihnachtsbaumverkauf Baden-WÃ¼rttemberg 2017

Wo gibt es einen Weihnachtsbaumverkauf in Baden-Württemberg? Bis Weihnachten 2017 ist es gar nicht mehr so lange. Für ein perfektes Weihnachtsfest sollte man sich also reichlich Zeit nehmen und so früh wie möglich anfangen zu planen. Um sich Stress zu ersparen, macht es Sinn, sich vorher zu erkundigen, wo es die besten Weihnachtsbäume gibt.

Stuttgart - Innenstadt:

Mitte: Gehweg beim Parkhaus zwischen Leonhardskirche und Katharinenstraße - vor der Leonhardskirche - Wilhelmsplatz - Marienkirche, Seite Tübinger Straße - Eugensplatz

West: Bismarckstraße vor der Friedensschule - Feuerseeplatz, Seite Gutenbergstraße - Johannesstraße, entlang der Gebäude 6, 18, 25 - Lerchenplatz - Pauluskirche - Grünanlage beim Paul-Gerhardt-Platz - Schottstraße bei der Aussichtsplatte - Doggenburg

Süd: Markusplatz - Marienplatz

Ost: Platz vor dem Bergfriedhof - Fußgängerbereich vor Gebäude Ostendstr. 77 - Schönbühlstraße/Ecke Ostendstraße - Urachplatz/Grünanlage - Lukasplatz - Gablenberger Hauptstraße, Schmalzmarkt - Gänsheide/Bubenbad

Nord: Am Weißenhof (Spielplatz) 

Heslach: Erwin-Schöttle-Platz - Bihlplatz

Stuttgart - Stadtbezirke

Bad Cannstatt: Spielplatz in der Taubenheimstraße beim Uff-Friedhof - Stadtkirche - Bahnhofstraße, Fußgängerbereich beim Haus Nr. 1 - Heidelberger-/Altenburger Straße

Botnang: Kinderspielplatz Eltinger-/Griegstraße

Feuerbach: Klagenfurter Straße 25/Kelterplatz/Rudolf-Gehring-Platz

Freiberg: Ladenzentrum bei der Wallensteinstraße - Mönchsfeldstraße/Himmelsleiter/Balthasar-Neumann-Straße, Grünfläche

Giebel: Ecke Giebel- und Engelbergstraße

Hofen: Parkplatz bei der SSB-Haltestelle Max-Eyth-See

Möhringen: Hechinger-/Lohäcker Straße

Mühlhausen: Arnoldstraße, Fläche vor der Turn- und Versammlungshalle

Rohr: Parkplatz Osterbronnstraße

Uhlbach: Uhlbacher Platz

Vaihingen: Vaihinger Markt - Feuersee

Wangen: Inselstraße, Grünfläche vor Untertürkheimer Brücke

Weilimdorf: Löwenplatz - Parkplatz Raststätter Straße/Ecke Thaerstraße

Zuffenhausen: Festplatz an der Haldenrainstraße

Mannheim:

Maaß Center: 24.12.2017 von 07.00 – 12.00 Uhr

Von Montag, 10. Dezember bis Montag, 24. Dezember, bietet die Märkte Stuttgart GmbH wieder Christbäume an. Verkauft wird werktags von 9 bis 19 Uhr und Sonntags von 11 bis 19 Uhr auf folgenden Plätzen.