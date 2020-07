Stiege : Stabkirche Stiege e.V. |

Das Denkmal, die Holzkirche, nachempfunden nordischen

Holzkirchen, doch in Blockbohlenbauweise 1905 gebaut, wird gerettet. Sie wird in den Ort Stiege umgesetzt - tranloziert.

Die Mitglieder des Vereins öffnen die Türen und berichten von der Geschichte, der Architektur dieser Kirche - einem

Denkmal von nationaler Bedeutung. Es gibt Neuigkeiten zum Projekt und Führungen. Die Corona- Hygieneregeln für Sachsen- Anhalt müssen eingehalten werden: Abstand halten und Mundschutz in der Kirche.