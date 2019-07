Buchlesung Kathrin Hotowetz

Stiege : Albrechtshaus |

Die bekannte Harzer Autorin Kathrin Hotowetz liest für einen guten Zweck aus Ihrem beliebten Werk "Im Schatten der Hexen".



Unter dem Motto: DER WILLE KANN KIRCHEN VERSETZEN veranstaltet der Stabkirche Stiege e.V. verschiedene Events in den Sommermonaten. Alle Einnahmen kommen immer dem guten Zweck zu - die Kirche vor dem Verfall zu retten.!



Erleben Sie die exklusive Buchlesung der Autorin in einer wunderbar, spannenden und mystischen Atmosphäre. Die Stabkirche Stiege steht verlassen in einem Waldstück und so wird die Lesung des Harz-Thrillers sicherlich zu einem ganz besonderen Erlebnis!!

Informationen auf www.stabkirche-stiege.de

info@stabkirche-stiege.de