“Organic News” mit Klaus Graf (Sax) im Klangraum Staig

Die mit Klaus Graf (saxes – electronics) Michael Kersting (drums) und Lukas Grossmann (organ) besetzte Trioformation ORGANIC NEWS veröffentlichte 2016 mit GAME ON ihr erstes Album beim Label mochermusic. Eigenkompositionen sowie Arrangements von ausgewählten Stücken spannen dabei einen genreübergreifenden Bogen von Ornette Coleman bis David Sanborn und Peter Bernstein, von Joni Mitchell bis Sting und JayZ. Authentischer Vintage Sound, furioses Zusammenspiel der Klangfarben von Altsaxophon, Hammondorgel und Schlagzeug, erweitert durch den Einsatz elektronischer Effekte beim Saxophonsound: Hier nun das verschobene Konzert dieser Triodormation.

10.10.2021 | Beginn: 19:00 Uhr | Einlass: 18:00 Uhr



It's cooking, it's steaming, it's hot and organic!!!Besetzung:Michael Kersting – drumsLukas Grossmann – organKlaus Graf – saxes – electronicsKlaus Graf, AltsaxophonSeit 15 Jahren ist er Solosaxophonist der SWR Bigband.Er ist Professor für Jazz-Saxaphon an der Musikschule in Nürnberg und ist ein gefragter Dozent für zahlreiche Workshops im In- und Ausland.Seine Vita liest sich wie ein spannendes Buch, unzählige CD Produktionen, vielseitige Formationen mit berühmten Künstler und Tourneen bis nach Indien.Auch mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen, wie den Landes Jazzpreis Baden Württemberg, wurde ausgezeichnetIm Klangraum präsentieren wir Klaus Graf in einer neuen Formation, den "Organic News"Michael Kersting – "Mainstream bis Free Drummer"Der Schlagzeuger Michael Kersting ist einer jener Musiker, deren Referenzliste aus Touren und Aufnahmen mit berühmten und weniger berühmten Künstlern einem extensiven Namedropping gleicht. Als gefragter Sideman – oft auch als Co-Leader oder Producer – ist er an zahlreichen Projekten beteiligt. Und diese bleiben – wohl nicht ohne Grund – über die Jahre in der einen oder anderen Konstellation stets lebendig .Lukas GrossmannHammondorganist, Pianist und KeyboarderSchon mit 5 Jahren begann er mit klassischem Klavierunterricht. Als absolutes Musiktalent erlernte Lukas mit 10 Jahren auch Altsaxophon und ab 2009 Hammond Orgel bei Martin Meixner. Lukas studierte an der Musikhochschule in Nürnberg bei Prof. Martin Schrack und Prof. Rainer Böhm.Danach folgten zahlreiche Auszeichnungen und Tourneen.Bei "Organic News" werden ihnen Bass, Akkorde und Melodie auf der Hammondorgel zelebriert.