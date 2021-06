Klaus Graf mit organic news im Klangraum Staig

Staig : KLANGRAUM STAIG |

Eine erfolgreiche Prämiere feierten Conny & Helmut Hofmann in ihrem neuen Konzertsaal „Klangraum Staig“ mit Joo Kraus am 13.06.2021. Nun wird die Konzertreihe fortgesetzt, mit Klaus Graf und seiner Jazz-Formation „organic news“ . Am Sonntag, den 20.06.2021 um 19 Uhr können Jazz- und Saxofon-Fans sich auf ein grandioses Konzert freuen. Mit Klaus Graf tritt eine weitere musikalische Jazz-Größe im Klangraum Staig auf, der auch auf der internationalen Bühne große Erfolge feiern durfte.

Jazz Saxofonist Klaus Graf

Außergewöhnliche Musikgrößen, zu denen auch Helmut Hofmann auf seinem Bass gehört, haben natürlich auf gerne musikalische Größen in seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Als weit bekannter Jazz-Bassist ist Helmut Hofmann bekannt, und daher ein leichtes, für seine neue Location „Klangraum Staig“ ebenso international bekannte Jazz-Größen auf die Bühne zu bringen. Neben dem preisgekrönten Jazz-Trompeter Joo Kraus, der das Eröffnungskonzert spielte, wurde jetzt mit Klaus Graf eine weitere Jazz-Größe eingeladen.Klaus Graf ist Musiker mit Leib und Seele. Als 15-jähriger entdeckte er seine Liebe zur Klarinette und wechselte alsbald zum Altsaxofon. Hier machte er dann auch die Bekanntschaft mit dem Jazz, an dem er hängen blieb. Bald er entdeckt und eingeladen für ein Studium Jazz-Saxofon an die Musikhochschule Köln, wo er dieses Studium mit Bravour absolvierte. Seit 2002 unterrichtet Klaus Graf als Professor für Jazzsaxofon an der Musikhochschule Nürnberg und ist ein gefragter Dozent für zahlreiche Workshops im In- und Ausland Auszeichnungen und Jazzpreise für Klaus Graf: 2-facher Jugend Jazzt Sieger von Baden-Württemberg, Landesjazzpreisträger von Baden-Württemberg 1991, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Grammy Nominierungen mit der SWR Big Band.Nun steht er mit seiner Bandauf der Bühne vom „Klangraum Staig“. Einlass ist um 18 Uhr, Kartenvorverkauf nur im Online-Shop. Da aus den im Moment noch herrschenden Pandemie-Maßnahmen ist die Besucherzahl auf 80 Personen beschränkt, daher ist mit der Kartenbestellung Eile geboten.