Pokalrausch bei Siegerehrungen vom MWP und MStH

Stadthagen : Gaststätte Bruns |

Kartslalom-und Automobilfahrer werden nach Saisonende geehrt

Normalerweise reichen vier große Tische nicht aus, um alle Pokale aufzustellen, die übergeben werden sollen. Wenn die Veranstaltergemeinschaften Mittelweser-Pokal (MWP) und die Motorsport Stadtmeisterschaft Hannover (MStH) nach Ende der Saison zur Siegerehrung einladen, reihen sich Einzel-und Mannschaftspokale dicht aneinander. Aber bei der diesjährigen Siegerehrungsfeier im Gasthaus Bruns in Stadthagen war eine große Lücke zu sehen. Bis zur letzten Minute hoffte Olaf Tegeler, Koordinator vom MWP, dass die fehlenden Ehrenpreise noch pünktlich zur Übergabe eintreffen. Die angereisten Kinder und Erwachsenen, die für ihren erfolgreichen Einsatz im Jugend-und Clubsport Kartslalom in der Saison 2017 geehrt werden sollten, kamen aus ganz Niedersachsen und sogar aus Oschersleben. Jedes Jahr richtet ein anderer Verein diese Siegerehrung aus. Der Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC ist schon zum dritten Mal dafür verantwortlich. Bis auf den letzten Platz war der große Saal der Gaststätte dann auch zur Mittagszeit gefüllt und beim gemeinsamen Essen gab es auch reichlich Gesprächsstoff über den Kartsport, der nun für alle in der Winterpause ist.Gespannt warteten die 180 Gäste dann auf ihre Auszeichnungen. Zuerst wurden die die Clubsport-Kartfahrer geehrt. Hierbei kann man mit 12 Jahren starten, eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht, jedoch wird bei den Karts nach unterschiedlicher Hubraumklasse gewertet. Danach wurden die Jugend-Kartslalom Fahrer auf die Bühne gebeten. Hierbei sind die Jüngsten sechs Jahre alt und das Jahr des 18. Geburtstags ist dann auch das letzte Jahr, wo gestartet werden kann. Burkhard Scheunert von der MStH konnte alle Anwesenden mit Pokalen beglücken. Aber bei der MWP Ehrung gingen dann einige mit leeren Händen wieder von der Bühne ab. Die Lieferprobleme der Pokalfirma konnten nicht mehr behoben werden. „Leer ausgehen wird keiner. Jeder bekommt seinen Preis nach Hause gesandt“, versprach Tegeler, der auch 1. Vorsitzender vom SMC ist. Vom eigenen Verein sind 13 Kinder in die Endwertung gekommen, 12 davon waren anwesend.Bürgermeister Oliver Theiss besuchte zwischendrin die Veranstaltung und überbrachte Grußworte der Stadt Stadthagen. Besonders hob er hervor, wie wichtig die Unterstützung der Eltern für die Kinder ist, wenn sie diese im Sport begleiten und fördern. Und gerade im Jugend-Kartslalom geht es im Training und bei den Rennveranstaltungen nicht ohne die aktive Arbeit der Eltern.Als zum Ende alle Geehrten zu einem Gruppenfoto nochmal nach vorn kamen, brandete nochmal großer Applaus auf. Das tröstete vielleicht ein wenig über die leeren Hände hinweg, mit denen einige den Heimweg antraten.Für den Stadthäger Motor Club ging es danach weiter nach Lindhorst ins Restaurant „Il Porto“. Dorthin waren die Automobilfahrer zur Siegerehrung eingeladen. Neben Pokalen gab es für die besten Autofahrer auch Geldpreise von der MStH. Ein eigenes Auto als Rennfahrzeug erfordert mehr finanziellen Einsatz, somit ist eine „Geldspritze“ auch ein Anreiz, diese Wertung zu fahren. Vom Stadthäger Verein gab es 2017 keinen Fahrer. Aber für 2018 wird es mit Christian Greth wieder einen Teilnehmer geben, der neben dem Kartfahren seiner beiden Söhne nach einigen Jahren Abstinenz auch wieder selber hinter dem Lenkrad seine Rennrunden fahren will. „Wir drücken ihm die Daumen für den Einstieg und hoffen, ihn nächstes Jahr auch unter den Preisträgern zu sehen“, sagte Olaf Tegeler. “Wir als Verein überlegen, auch selber wieder Ausrichter einer Automobil-Clubsport-Veranstaltung zu werden. Aber dafür sind noch einige Dinge bezüglich des Platzes zu klären. Jedoch wurde der Wunsch danach von Fahrern uns gegenüber schon geäußert, da ein paar Rennen dieses Jahr kurzfristig abgesagt werden mussten.“ Nach den Ehrungen wurde kräftig am italienischen Buffet zugelangt und noch lange gesessen und über die vergangene und bald kommende Saison geredet.