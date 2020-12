Planung im Motorsport läuft

Stadthagen : zu Hause |

Termine für 2021 werden festgelegt

„Noch eine Saison wie in diesem Jahr im regionalen Motorsport darf es nicht geben“, dessen ist sich Olaf Tegeler, 1.Vorsitzender und Sportleiter im Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC, sicher. „Es gibt gute Hygienekonzepte und die wenigen Veranstaltungen, die es gegeben hat, haben gezeigt, dass es möglich ist. Wir sehen positiv ins neue Jahr.“ Darum wird im SMC, in anderen umliegenden Vereinen und im ADAC Laatzen auch fleißig am Kalender gearbeitet. Jugend Kartslalom, Rundstrecken Einsteiger Cup Kart und Slalom Youngster Cup Läufe stehen ebenso wie Clubsport Automobilslalom im Programm. Und auch im eSport wird wieder im ADAC Digital Cup gefahren. „Eigentlich wäre dort der erste Lauf der Wintersaison schon gewesen. Auch die Simulationszentren sind im Lockdown geschlossen worden. Aber die Fahrer sind startklar und warten nur darauf, dass die Bundesregierung die Startampel auf Grün schaltet.“ Der SMC ist gerüstet für die kommende Saison und freut sich darauf, wieder motorsportlich Gas geben zu können.