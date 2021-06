Junge Autorennfahrer starten mit Doppellauf in Stadthagen

Stadthagen : Faurecia |

ADAC Slalom Youngster Cup beginnt

Mancher Teilnehmer musste durch die im letzten Jahr ausgefallene Saison über ein Jahr warten, bis es nun endlich starten konnte. Der Stadthäger Motor Club e. V. im ADAC richtete zusammen mit dem MC Schaumburg e.V. im ADAC die Läufe 1 und 2 im Jahr 2021 in Stadthagen aus. Nachdem es schon einen Schnuppertag und Einführungslehrgang gab, konnten die jungen Fahrer endlich richtig durchstarten. Strenge Hygieneauflagen gab es von den Veranstaltern, und nur wer eine der drei großen G´s (getestet, genesen oder geimpft) nachweisen konnte, bekam ein Zugangsbändchen und durfte das Gelände betreten. Auch durfte nur eine Person als Begleitung der Fahrer dabei sein. Das war zwar schade für Elternteile, die daheimbleiben mussten, aber die Sicherheit aller Beteiligten stand an erster Stelle. Zuschauer waren auch nicht zugelassen, aber mancher Fahrradfahrer verweilte etwas auf dem großen Bürgersteig, um am Renngeschehen teilhaben zu können. Bevor in das Auto gestiegen werden konnte, wurde mit Abstand und Maske genauestens die Streckenführung begutachtet. Dann ging es in ausgeloster Reihenfolge endlich in die Autos. Neu farbenfroh gestaltet warteten die 90 PS starken Opel Adams, die der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt dafür den Fahrern stellt und für den Slalomsport sicher umgerüstet sind. Gefahren werden eine Trainingsrunde und zwei Wertungsrunden. Pylonenfehler bedeuten 3 Sekunden auf die Rundenzeit, Torfehler sogar 15 Sekunden. Nicht nur schnell, sondern auch sicher, gezielt und überlegt muss gefahren werden. Schon in der Trainingsrunde konnten die Sportwarte große Unterschiede bei den jungen Rennfahrern feststellen. Wer schon fahrerische Vorerfahrung aus dem Kartsport hatte, war schneller unterwegs. Aber auch diejenigen, die tatsächlich absolute Autoanfänger waren, steigerten sich Runde für Runde im Laufe des Tages.Drei Fahrer vom SMC waren in der Klasse A (bis 18 Jahren) dabei: Timo Greth (Jugend-Kartslalom und Digital Cup Fahrer), Marlin Tänzer (eSport Erfahrung im Digital Cup) und Maike Lorenz (absoluter Rookie). Insgesamt kämpften in Klasse A 22 Fahrer um gute Platzierungen. In Klasse B (19-24 Jahre) waren es 3 Starter und in Klasse C (bis 27 Jahren) zwei junge Männer. Mit den Plätzen 10 und 11 machte sich Timo einen Tag vor seinem 16. Geburtstag schon ein vorzeitiges Geschenk, mit dem er und seine Eltern, die als Sportwarte vom SMC anwesend waren, sehr zufrieden waren. Die auch erst gerade 17jährige Maike kam in Lauf 1 auf Rang 17 und steigerte sich im 2. Lauf auf Platz 14. Auch der 16jährige Marlin konnte sich von Platz 21 im 1. Rennen auf Rang 14 im 2. Rennen erheblich steigern. In der Gesamtwertung belegen die Drei nun die Plätze 8,12 und 14. Zusammen als Mannschaft liegen sie auf Platz 3 von 5.Da der SMC seit Jahren diesen Einsteiger Cup als Doppelveranstaltung mit dem MC Schaumburg veranstaltet, konnten die angereiste Teilnehmer an einem Tag gleich zwei Rennen absolvieren. Und gleichzeitig durfte reichlich Sonne genossen werden. Scheinbar war auch das Wetter glücklich darüber, dass endlich wieder Veranstaltungen stattfinden können und der Motorsport nach wie vor bei jungen Menschen und deren Eltern so beliebt ist.